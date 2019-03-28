В центре Казани на улицах Япеева и Муштари разрешили остановку для автобусов

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-28T15:27:52+03:00

Это касается только тех видов транспорта, которые имеют вместимость более 8 человек

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В столице Татарстана изменили схему организации дорожного движения. Коснулось это центра города – улиц Муштари и Япеева.

Там, теперь могут останавливаться автобусы вместимостью более 8 человек.

Так, согласно распоряжению Исполкома Казани, это разрешено делать на участках:

- ул.Япеева - от ул.Дзержинского до ул.Карла Маркса;

- ул.Муштари - от ул.Горького до ул.Карла Маркса.

Там знак «Остановка запрещена» дополнят табличкой, сообщающей о том, что на автобусы запрет не распространяется.

На ул.Япеева знак уже установлен, а на ул.Муштари он появится чуть позже. Изменения уже действуют для обеих улиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU