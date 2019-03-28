1 апреля в Казани стартует конкурс на разработку проекта реконструкции ТРК «Кольцо»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-03-28T14:54:33+03:00

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1 апреля в Казани будет объявлен старт конкурса на разработку проекта реконструкции торгового центра «Кольцо». Он будет проведен совместно с городским управлением архитектуры и градостроительства и пройдет в два этапа. В ходе первого из них будут рассмотрены архитектурные концепции, в ходе второго - разработаны эскизы.

Известно, что главной задачей конкурса является поиск оптимального архитектурного решения. Оно должно учитывать окружающую торговый центр историческую застройку. Победители и финалисты конкурса получат денежные награды.

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ИСТОЧНИК KP.RU