В Йошкар-Оле осудили мужчину, сжегшего материалы уголовного дела

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-28T14:43:04+03:00

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В Йошкар-Оле суд вынес приговор 24-летнему местному жителю. Мужчину за разбой и сжигание материалов уголовного дела в камере приговорили к 9 годам 10 месяцам и 20 дням лишения свободы в колонии строгого режима.

Все произошло 18 октября 2018 года, когда ранее неоднократно судимый мужчина, находясь под стражей, знакомился с материалами уголовного дела. Ознакомление происходило в камере СИЗО Йошкар-Олы в присутствии адвоката.

- Пытаясь избежать привлечения к ответственности за разбой, злоумышленник сжег документы, изобличающие его, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Но это не помогло рецидивисту - уголовное дело было восстановлено и направлено в суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/691678" frameborder="0"></iframe> В Йошкар-Оле арестованный прямо в камере устроил костер из уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU