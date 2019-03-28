В Йошкар-Оле осудили мужчину, сжегшего материалы уголовного дела
В Йошкар-Оле суд вынес приговор 24-летнему местному жителю. Мужчину за разбой и сжигание материалов уголовного дела в камере приговорили к 9 годам 10 месяцам и 20 дням лишения свободы в колонии строгого режима.
Все произошло 18 октября 2018 года, когда ранее неоднократно судимый мужчина, находясь под стражей, знакомился с материалами уголовного дела. Ознакомление происходило в камере СИЗО Йошкар-Олы в присутствии адвоката.
- Пытаясь избежать привлечения к ответственности за разбой, злоумышленник сжег документы, изобличающие его, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Но это не помогло рецидивисту - уголовное дело было восстановлено и направлено в суд.
В Йошкар-Оле арестованный прямо в камере устроил костер из уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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