2019-03-28T13:55:01+03:00
Общество

29 марта ряд домов в трех районах Казани на день оставят без электричества

Произойдет это из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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В том числе свет отключат и в некоторых поселках.В том числе свет отключат и в некоторых поселках.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Так, с 8.00 до 17.00 обесточат Вахитовский район по адресам: Горный переулок, 1, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 20, ул.Калинина, 2, 4, 12, 13, 17, 18,22, 24, 69а, ул.Суконная, 24, 30, 30а, 324.

А с 9.00 до 17.00 без света останутся дома по адресам: ул.Масгута Латыпова, дома с 4 по 41, ул.Ново-Пугачевская, дома с 1 по 29, ул.Пугачевская, дома с 1 по 26.

С 8.00 до 17.00 отключат дома в поселках Вишневка и Салмачи Приволжского района по улицам: 5-я Зеленая, Балачак, Бархатный переулок, Береговая, Большая, Дальний переулок, Долгая, Жимешле, Заречная, Звездопадная, Знатная, Красивая, Луговая, Раздольная, Раздольный переулок, Тамчы, Тау Буе, Туган Як, Центральная, Черноплодная.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 в Советском районе свет не будет в поселке Чебакса по улицам 2-я Заречная и Заречная, в поселке Нагорный по улицам Заречная и Заречный переулок и по адресам: ул.Пионерская, дома с 1 по 17, ул.Шоссейная, дома с 1 по 14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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