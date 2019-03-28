В Татарстане из-за едкого дыма эвакуировали детскую поликлинику

СЕГОДНЯ 13:36 2019-03-28T13:36:27+03:00

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28 марта в 11.25 сигнал тревоги поступил по системе «112» из городской детской поликлиники на проспекте Нефтянников в Елабуге. Сообщалось, что в коридорах медучреждения появился едкий дым.

Еще до приезда спасателей из здания сотрудники поликлиники вывели всех посетителей. На момент ЧП там находились 170 человек, из них 100 сотрудников, 50 взрослых с 20 детьми. Среди эвакуированных пострадавших нет.

- По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошло короткое замыкание без горения в подвальном помещении здания, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU