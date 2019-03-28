Жителя Чувашии подозревают в том, что он в свой день рожденья пытался скрыть убийство, бросив нож в тлеющие угли
59-летнего жителя деревни Полевые Хачики Моргаушского района Чувашии обвиняют в том, что в свой день рожденья он убил человека.
Как следует из материалов уголовного дела, 25 марта этого года в доме обвиняемого было обнаружено тело его 37-летнего знакомого. Мужчину зарезали.
В этот день задержанный отмечал свой день рожденья. У него гостил тот потерпевший
По версии следствия, во время праздничного застолья между пьяными мужчинами вспыхнула ссора. Тогда именинник схватил нож и смертельно ранил им гостя в сердце.
После убийства мужчина ушел к соседу. Он решил скрыть преступление и кинул окровавленный нож в печь с тлеющими углями.
- Мужчина заключен под стражу. Нож изъят. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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