Жителя Чувашии подозревают в том, что он в свой день рожденья пытался скрыть убийство, бросив нож в тлеющие угли

СЕГОДНЯ 13:09 2019-03-28T13:09:30+03:00

Утверждается, что он зарезал своего гостя

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59-летнего жителя деревни Полевые Хачики Моргаушского района Чувашии обвиняют в том, что в свой день рожденья он убил человека.

Как следует из материалов уголовного дела, 25 марта этого года в доме обвиняемого было обнаружено тело его 37-летнего знакомого. Мужчину зарезали.

В этот день задержанный отмечал свой день рожденья. У него гостил тот потерпевший

По версии следствия, во время праздничного застолья между пьяными мужчинами вспыхнула ссора. Тогда именинник схватил нож и смертельно ранил им гостя в сердце.

После убийства мужчина ушел к соседу. Он решил скрыть преступление и кинул окровавленный нож в печь с тлеющими углями.

- Мужчина заключен под стражу. Нож изъят. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU