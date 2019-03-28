Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев в четвертый раз стал дедушкой
В этот четверг, 28 марта, в семье Шаймиевых появилось пополнение. У младшего сына первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, Радика, родился сын.
Напомним, что у ныне уже Госсоветника Татарстана двое сыновей, которые уже подарили ему трех внуков. Теперь из уже четверо.
Сам Минтимер Шаймиев до этого в народе, вне семьи, уже давно заслужил звание - "Бабай" (в переводе с татарского дедушка - Ред.). Когда в 2016 году у него родился правнук, то, рассказывая об этом событии журналистам, первый президент Татарстана пошутил, что сменил статус: «Я уже не бабай».
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ИСТОЧНИК KP.RU