Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев в четвертый раз стал дедушкой

СЕГОДНЯ 12:50 2019-03-28T12:50:37+03:00

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В этот четверг, 28 марта, в семье Шаймиевых появилось пополнение. У младшего сына первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, Радика, родился сын.

Напомним, что у ныне уже Госсоветника Татарстана двое сыновей, которые уже подарили ему трех внуков. Теперь из уже четверо.

Сам Минтимер Шаймиев до этого в народе, вне семьи, уже давно заслужил звание - "Бабай" (в переводе с татарского дедушка - Ред.). Когда в 2016 году у него родился правнук, то, рассказывая об этом событии журналистам, первый президент Татарстана пошутил, что сменил статус: «Я уже не бабай».

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ИСТОЧНИК KP.RU