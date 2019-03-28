2019-03-28T12:09:19+03:00
Экономика

ВТБ Пенсионный фонд получил награду за лучшее IT-решение в пенсионной индустрии

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Сервис «Омничат» ВТБ Пенсионный фонд признан лучшим ИТ-решением пенсионной отрасли по итогам 2018 года. Награждение состоялось в рамках конкурса инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD, которую ежегодно проводит деловой журнал «Банковское обозрение».

ВТБ Пенсионный фонд первым на пенсионном рынке запустил сервис «Омничат» в 2018 году. Программа позволяет клиентам дистанционно в режиме онлайн получать консультации специалистов фонда с помощью компьютеров, планшетов, мобильных устройств и других гаджетов. На сегодняшний день «Омничат» доступен на сайте фонда, а также в Viber. Пользователи этих программ могут общаться с сотрудниками фонда при помощи привычных для себя мессенджеров.

- Сервис «Омничат» пользуется большой популярностью среди наших клиентов: на него приходится порядка 10% всех обращений. По нашим прогнозам, востребованность этого канала будет расти и дальше. Мы рады, что сервис «Омничат» был оценен по достоинству и признан самым ярким технологическим решением в пенсионной индустрии в 2018 году, - прокомментировала генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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