2019-03-28T13:00:04+03:00
Общество

29 марта в Татарстане военные проведут подрыв льда на реке Берля

Мероприятие состоится в Кайбицком районе республики
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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В борьбе с предполагаемыми ледяными заторами и наводнением в некоторых районах республики военные будут принимать самое деятельное участие. Первый подрыв льда на реке Берля у села Бурундуки Кайбицкого района произведут 29 марта в 11.00.

Опасные работы поручены по решению Центрального военного округа Минобороны России подрывной группе Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища. О помощи попросили жители района, и муниципалитет отправил заявку, которая в итоге была одобрена.

Ледовый затор на этой речке может привести к паводку и подтоплению частных домов в этом селе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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