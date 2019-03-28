2019-03-28T11:47:20+03:00
Происшествия

В Казани неизвестные подожгли мебель в квартире, пострадали два человека

Пожар произошел в многоэтажке на улице Гарифьянова
Лика ИСАЕВА
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Пожар начался в доме на улице ГарифьяноваПожар начался в доме на улице ГарифьяноваФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в комнате в многоэтажном доме на улице Гарифьянова в Приволжском районе столицы Татарстана произошел 27 марта в 7.44.

Пожарных вызвали соседи, когда почувствовали запах дыма из одной из квартир. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что в квартире горит мебель на площади два квадратных метра.

Едкий дым не позволил самостоятельно эвакуироваться двум жильцам из соседней квартиры, и их выводили с места пожара при помощи масок спасаемого сотрудники МЧС Татарстана.

- Спасенные в медицинской помощи не нуждались, - рассказали в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – поджог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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