В Чувашии оборудуют 9 спортплощадок для сдачи ГТО за 26,4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-28T11:16:35+03:00

В ближайшие два года аналогичные площадки планируется оборудовать ещё в восьми сельских районах Фото: Татьяна Коркина

Их построят в Алатырском, Ибресинском, Комсомольском, Красноармейском, Красночетайском, Порецком, Чебоксарском, Яльчинском и Янтиковском районах

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Стало известно, что из федерального бюджета выделено 26,4 миллиона рублей на строительство в Чувашии девяти спортивных площадок для сдачи нормативов ГТО. Уличные спортивные площадки оснастят спортоборудованием в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Объекты планируется оборудовать при Центрах тестирования ГТО в Алатырском, Ибресинском, Комсомольском, Красноармейском, Красночетайском, Порецком, Чебоксарском, Яльчикском и Янтиковском районах.

- В ближайшие два года аналогичные площадки планируется оборудовать ещё в восьми сельских районах, - сообщает министерство спорта республики.

ИСТОЧНИК KP.RU