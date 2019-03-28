2019-03-28T11:16:35+03:00
Общество

В Чувашии оборудуют 9 спортплощадок для сдачи ГТО за 26,4 миллиона рублей

Их построят в Алатырском, Ибресинском, Комсомольском, Красноармейском, Красночетайском, Порецком, Чебоксарском, Яльчинском и Янтиковском районах
Алина ГАБДУЛИНА
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В ближайшие два года аналогичные площадки планируется оборудовать ещё в восьми сельских районахВ ближайшие два года аналогичные площадки планируется оборудовать ещё в восьми сельских районахФото: Татьяна Коркина
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Стало известно, что из федерального бюджета выделено 26,4 миллиона рублей на строительство в Чувашии девяти спортивных площадок для сдачи нормативов ГТО. Уличные спортивные площадки оснастят спортоборудованием в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Объекты планируется оборудовать при Центрах тестирования ГТО в Алатырском, Ибресинском, Комсомольском, Красноармейском, Красночетайском, Порецком, Чебоксарском, Яльчикском и Янтиковском районах.

- В ближайшие два года аналогичные площадки планируется оборудовать ещё в восьми сельских районах, - сообщает министерство спорта республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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