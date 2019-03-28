В Казани скончался мужчина, получивший травмы во время хлопка и пожара на Проспекте Победы

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-28T11:01:58+03:00

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Врачам не удалось спасти 38-летнего казанца, пострадавшего во время хлопка газа в его квартире в девятиэтажке на Проспекте Победы в Приволжском районе столицы Татарстана. Его травмы оказались несовместимы с жизнью, сообщили в минздраве республики. Он скончался утром в РКБ.

Напомним, что ЧП произошло 27 марта в 12.10 в квартире на восьмом этаже. По предварительным данным, в квартире скопился газ, который и послужил причиной сильного хлопка и возникшего следом пожара. 38-летний владелец квартиры в момент хлопка находился на лоджии. Ограждение лоджии упало, и мужчина спасся от огня, перебравшись на седьмой этаж.

ИСТОЧНИК KP.RU