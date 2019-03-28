Жюри театральной премии "Тантана - 2019" не смогло выбрать победителя в номинации "Событие года"

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-28T10:41:03+03:00

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В среду, 27 марта, в татарском театре имени Галиасгара Камала состоялось девятое вручение театральном премии «Тантана». В этом году жюри не смогло определить победителя в номинации «Событие года» и наградило все четыре заявленных спектакля.

В частности, премию «Тантана» в 2019 году получили опера «Сююмбике» (театр оперы и балета имени Мусы Джалиля), иммерсивное шоу «Анна Каренина», спектакли «И это жизнь?» (татарский театр имени Галиасгара Камала) и «Бал. Бесы» (Казанский театр юного зрителя).

Кроме того премия была присуждена победителям в 12 номинациях: «Дебют», «Лучшая эпизодическая роль», «Лучший актер театра кукол», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая роль в музыкальном спектакле», «За актерский ансамбль», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший спектакль для детей» и «Событие года».

Известно, что каждый победитель получает не только признание, но и денежную премию в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU