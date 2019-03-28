2019-03-28T10:16:40+03:00
Происшествия

В Татарстане спасли со льда заблудившегося мужчину

Обстоятельства его появления на льду в темное время выясняются
Лика ИСАЕВА
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Мужчину со люда спасли при помощи судна на воздушной подушкеМужчину со люда спасли при помощи судна на воздушной подушкеФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло в Нижнекамском районе республике на реке Кама вблизи поселка Красный Ключ. 28 марта, в четверг, в 2.58 в службу "112" позвонил мужчина и рассказал, что он заблудился. Очень темно, и он не может отыскать дорогу к берегу.

На место выехали спасатели ОСВОД. Они сумели отыскать пострадавшего при помощи судна на воздушной подушке.

- 41-летний мужчина спасен со льда и передан сотрудникам полиции, - рассказали в МЧС Татарстана. - Выясняются обстоятельства его попадания на лед в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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