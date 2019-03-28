В Альметьевске угарным газом отравилась 26-летняя женщина
Она госпитализирована
Предположительно, девушка отравилась угарным газомФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло в квартире одного из домов на улице Пушкина в Альметьевске 27 марта. В 22.10 на этот адрес вызвали медиков и специалистов МЧС Татарстана - проживающая там 26-летняя женщина почувствовала недомогание и ее увезли в больницу.
Во время осмотра врачей в Альметьевской ЦРБ пострадавшей поставили диагноз «отравление легкой степени тяжести».
Сотрудники МЧС провели осмотр квартиры для выяснения причин происшествия.
- Предварительная причина происшествия – отсутствие тяги в системе вентиляции, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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