В Альметьевске угарным газом отравилась 26-летняя женщина

СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-28T09:56:41+03:00

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ЧП произошло в квартире одного из домов на улице Пушкина в Альметьевске 27 марта. В 22.10 на этот адрес вызвали медиков и специалистов МЧС Татарстана - проживающая там 26-летняя женщина почувствовала недомогание и ее увезли в больницу.

Во время осмотра врачей в Альметьевской ЦРБ пострадавшей поставили диагноз «отравление легкой степени тяжести».

Сотрудники МЧС провели осмотр квартиры для выяснения причин происшествия.

- Предварительная причина происшествия – отсутствие тяги в системе вентиляции, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU