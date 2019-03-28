Казанский аэропорт первым в России получил престижную международную премию

СЕГОДНЯ 09:36 2019-03-28T09:36:47+03:00

Он стал победителем в номинации Best Airport Staff in Russia & CIS – Лучший аэропортовый персонал.

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Торжественная церемония награждения лучших аэропортов World Airport Awards 2019 прошла в Лондоне 27 марта. Международный аэропорт «Казань» в шестой раз был удостоен премии в одной из номинаций. Казанская воздушная гавань снова вошла в список таких лидеров мировой аэропортовой отрасли, как Международный аэропорт «Чанги» (Сингапур), лондонский «Хитроу», аэропорты Токио, Абу-Даби, Цюриха, Мюнхена, Лос-Анджелеса и других.

- Казанский аэропорт стал первым и единственным аэропортом России и СНГ, получившим премию в номинации Best Airport Staff in Russia & CIS – Лучший аэропортовый персонал, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что эта премия вручается за исключительные достижения в вопросах взаимодействия служб аэропорта с пассажирами, эффективности работы сотрудников, за дружелюбное и внимательное отношение персонала, за применение инновационных технологий при обслуживании пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU