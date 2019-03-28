2019-03-28T08:41:46+03:00
Общество

В Казани пройдет "Тоннель" для автобусов

Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку общественного транспорта
Лика ИСАЕВА
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В Казани пройдет "Тоннель" для автобусовВ Казани пройдет "Тоннель" для автобусовФото: Из материалов пресс-службы
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В связи с тем, что с начала 2019 года в столице Татарстана на 80% возросло количество ДТП с участием общественного транспорта, сотрудники Госавтоинспекции Казани проводят очередной профилактический рейд "Тоннель". Он начнется в 14.30 и пройдет до 17.30 в четверг, 28 марта в Советском районе города. Сплошным проверкам подвергнутся автобусы, осуществляющие регулярные или по заказу пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам.

- При выявлении технических неисправностей транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, будут предприняты меры по запрещению их эксплуатации, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

Кстати, с начала 2019 года уже выявлено и пресечено более 3,5 тысяч фактов нарушения ПДД водителями пассажирского автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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