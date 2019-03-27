В Набережных Челнах запустили не имеющий аналогов в России и Европе центр по очистке металла

СЕГОДНЯ 19:33 2019-03-27T19:33:37+03:00

На нем применяется экологическое травление поверхности

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В эту среду, 27 марта, в Набережных Челнах новый резидент местной территории опережающего социально-экономического развития запустил центр с уникальной технологией очистки металла – там применяется экологическое травление поверхности.

Сама производственная линия представлена компактным, бесшумным, экологичным и автоматическим оборудованием.

Используемая здесь технология не имеет аналогов ни в России, ни в Европе. В первую очередь услугами центра в Набережных Челнах заинтересовались автомобилестроительные предприятия России и Белоруссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU