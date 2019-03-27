2019-03-27T19:33:37+03:00
Экономика

В Набережных Челнах запустили не имеющий аналогов в России и Европе центр по очистке металла

На нем применяется экологическое травление поверхности
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: mpt.tatarstan.ruФото: mpt.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

В эту среду, 27 марта, в Набережных Челнах новый резидент местной территории опережающего социально-экономического развития запустил центр с уникальной технологией очистки металла – там применяется экологическое травление поверхности.

Сама производственная линия представлена компактным, бесшумным, экологичным и автоматическим оборудованием.

Используемая здесь технология не имеет аналогов ни в России, ни в Европе. В первую очередь услугами центра в Набережных Челнах заинтересовались автомобилестроительные предприятия России и Белоруссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане могут создать автоматизированный судостроительный комплекс нового поколения

Он ориентирован на выпуск композитных судов класса «река-море» (подробности)

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани жителям дома на проспекте Победы после пожара разрешили вернуться в квартиры
Жителя Чувашии заподозрили в жестоком убийстве 70-летнего пенсионера
В Татарстане могут создать автоматизированный судостроительный комплекс нового поколения
В столице Татарстана на территории Казанского Богородицкого монастыря произошел пожар
Татарская государственная филармония им. Габдуллы Тукая выплатит миллион рублей Валерию Сюткину
Ford закроет заводы в Набережных Челнах и Елабуге
В Татарстане двое экс-полицейских, выбивших с рабочего явку с повинной, отделались условным сроком
Взрыв газа и пожар в многоэтажке Казани: возбуждено уголовное дело
В конце мая 2019 года со второго дома ЖК «Молодежный» уберут башенный кран
31 марта президент Татарстана улетает в Королевство Бахрейн
Сеть «Эссен» выбрала лучших поставщиков 2018 года
В Казани во время пожара в квартире произошел хлопок: появилось видео, как мужчина спасается от огня
В Татарстане во время пожара в расселенном аварийном здании пострадал бездомный
В Татарстане рванула печь для подогрева нефти, есть пострадавший
В Чебоксарах спасатели вытащили мальчика из сугроба
28 марта из-за ремонта в трех районах Казани отключат свет
Татарстанец, чей квадорцикл на Сабантуе сбил четырех людей, заплатит штраф
В Ульяновске КАМАЗ врезался в самолет Ту-154
В честь столетия Чувашии глава республики учредил медаль