В Набережных Челнах запустили не имеющий аналогов в России и Европе центр по очистке металла
В эту среду, 27 марта, в Набережных Челнах новый резидент местной территории опережающего социально-экономического развития запустил центр с уникальной технологией очистки металла – там применяется экологическое травление поверхности.
Сама производственная линия представлена компактным, бесшумным, экологичным и автоматическим оборудованием.
Используемая здесь технология не имеет аналогов ни в России, ни в Европе. В первую очередь услугами центра в Набережных Челнах заинтересовались автомобилестроительные предприятия России и Белоруссии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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