В Казани жителям дома на проспекте Победы после пожара разрешили вернуться в квартиры

СЕГОДНЯ 19:19 2019-03-27T19:19:42+03:00

Доступ пока ограничен туда, где непосредственно бушевал огонь – идет обследование [фото, видео]

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Жителям дома №34 на проспекте Победы с 1 по 7 этажи разрешили вернуться в свои квартиры после пожара.

После ремонта воду, электричество и отопление в подъезде должны включить в 20.00.

Недоступными для обывателей пока остаются пострадавшие от огня квартиры на 8 и 9 этажах. Там работает лаборатория. Специалисты должны выяснить все обстоятельства возникновения пожара. Сразу определить даже предварительные причины оказалось невозможным – квартира, где началось возгорание, сильно пострадала от огня.

Фото: МЧС Татарстана

Как сообщают в МЧС Татарстана, площадь пожара предварительно составила 80 квадратных метров. Тот самый хлопок и возгорание произошли на балконе квартиры восьмого этажа.

Последствия пожара в казанской высотке на проспекте Победы. Автор: МЧС Татарстана.Квартиры подъезда № 1 многоквартирного жилого дома в г.Казань, по проспект Победы д.34, обследуют специалисты ГУП Татинвестгражданпроект . Необходимость привлечения диагностического комплекса Струна для определения повреждений, вызванных пожаром, отсутствует. Две аварийные бригады ООО Управляющая компания РАН Сервис проводят ремонтные работы по восстановлению водоснабжения, теплоснабжения и энергоснабжения. Ориентировочное подключение в 20.00 27 марта 2019 года.

В этот момент на нем находился 38-летний мужчина. Он с трудом смог перелезть в открытое окно квартиры, которая находится на этаж выше. Оттуда его и забрали спасатели. Он находится в больнице.

В Казани во время пожара в квартире произошел хлопок: появилось видео, как мужчина спасается от огня.

Напомним, хлопок и пожар на проспекте Победы в Казани произошел днем. Взрывной волной выбило рамы на балконе. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU