2019-03-27T18:57:28+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии заподозрили в жестоком убийстве 70-летнего пенсионера

Мужчину заключили под стражу
Олег ЛУГОВОЙ
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Убитый гостил у подозреваемого.Убитый гостил у подозреваемого.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В отношении 47-летнего жителя Новочебоксарска возбудили уголовное дело по статье «убийство».

Так, по версии следствия, вечером 24 марта текущего года у себя дома мужчина выпивал со знакомым 70-летним пенсионером. Во время застолья между ними вспыхнула ссора. В результате которой хозяин схватил нож и несколько раз ударил им престарелого гостя в грудь, а также по остальным частям тела. От полученных ранений пенсионер скончался на месте происшествия.

- Подозреваемый задержан, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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