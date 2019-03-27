В Татарстане могут создать автоматизированный судостроительный комплекс нового поколения

СЕГОДНЯ 18:46 2019-03-27T18:46:00+03:00

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Как сообщают в Агентстве инвестиционного развития Татарстана, руководство российской и немецкой компаний представили совместный проект по созданию в республике автоматизированного судостроительного комплекса нового поколения. Он будет ориентирован на выпуск современных композитных судов класса «река-море».

На них можно будет осуществлять прямые перевозки из отдаленных внутренних территорий России во внешние моря.

Для реализации своего проекта инвесторы выбрали именно Татарстан. Здесь они рассматривают для производства три площадки – в Чистополе, Камских полянах и в Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре.

- Агентством инвестиционного развития Татарстана будет произведена экспертиза представленного проекта, после чего мы сможем говорить о перспективах его реализации, – подвела итоги руководитель Агентства Талия Минуллина.

В свою очередь инвесторы заявляют, что предложенный ими проект не имеет аналогов и число новых рабочих мест может достигнуть до 300 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU