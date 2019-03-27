2019-03-27T17:58:04+03:00
Происшествия

В столице Татарстана на территории Казанского Богородицкого монастыря произошел пожар

Горела бытовка здания, которое находится на реконструкции
Олег ЛУГОВОЙ
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Площадь пожара составила 3 квадратных метра.Площадь пожара составила 3 квадратных метра.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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В эту среду, 27 марта, в 15.45 по системе «112» поступило сообщение о возгорании на улице Большая Красная – на территории Казанского Богородицкого мужского монастыря.

Прибывшие на место пожарные установили, что огонь возник в бытовке здания, которое находится на реконструкции и не эксплуатируется. Пожар быстро потушили.

- Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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