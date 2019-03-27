Татарская государственная филармония им. Габдуллы Тукая выплатит миллион рублей Валерию Сюткину
Татарская государственная филармония им. Габдуллы Тукая заключила контракт с заслуженным артистом России Валерием Сюткиным.
Информация об этом имеется на сайте госзакупок. Так, согласно договору, Сюткин выступит на сцене филармонии вместе с джаз-оркестром Татарстана.
Это должно произойти во время VI международного фестиваля «Джазовая Казань». Заплатят артисту из бюджета Татарстана.
В репертуаре контракта, который Валерий Сюткин подписал в качестве индивидуального предпринимателя, значатся 17 композиций.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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