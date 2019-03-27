Татарская государственная филармония им. Габдуллы Тукая выплатит миллион рублей Валерию Сюткину

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-27T17:17:50+03:00

В контракте с артистом значится репертуар из 17 композиций. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За эти деньги артист должен будет выступить на VI международном фестивале «Джазовая Казань»

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Татарская государственная филармония им. Габдуллы Тукая заключила контракт с заслуженным артистом России Валерием Сюткиным.

Информация об этом имеется на сайте госзакупок. Так, согласно договору, Сюткин выступит на сцене филармонии вместе с джаз-оркестром Татарстана.

Это должно произойти во время VI международного фестиваля «Джазовая Казань». Заплатят артисту из бюджета Татарстана.

В репертуаре контракта, который Валерий Сюткин подписал в качестве индивидуального предпринимателя, значатся 17 композиций.

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ИСТОЧНИК KP.RU