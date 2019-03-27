Ford закроет заводы в Набережных Челнах и Елабуге
В эту среду, 27 марта, акционеры Ford Motor Company и ПАО «Соллерс» сообщили о том, что компания прекратит собирать легковые автомобили на территории России.
Все свои усилия предприятие сконцентрирует в сегменте легкого коммерческого транспорта.
- Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» в Елабуге, - следует из сообщения компании.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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