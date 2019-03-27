Ford закроет заводы в Набережных Челнах и Елабуге

СЕГОДНЯ 16:55 2019-03-27T16:55:15+03:00

Все свои усилия предприятие сконцентрирует в сегменте легкого коммерческого транспорта. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Да и вообще к концу 2019 года компания прекратит собирать легковые автомобили на территории России

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В эту среду, 27 марта, акционеры Ford Motor Company и ПАО «Соллерс» сообщили о том, что компания прекратит собирать легковые автомобили на территории России.

Все свои усилия предприятие сконцентрирует в сегменте легкого коммерческого транспорта.

- Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» в Елабуге, - следует из сообщения компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU