В Татарстане двое экс-полицейских, выбивших с рабочего явку с повинной, отделались условным сроком
Бывших участковых уполномоченных полиции ОМВД по Лениногорскому району 35-летнего Альберта Самигуллина и 40-летнего Виталия Мустафина признали виновными в превышение должностных полномочий.
В Лениногорске полицейские искали тех, кто украл облицовочные плиты, бетонные вазоны и прожекторы.
Самигуллин и Мустафин узнали, что на одной из улиц города шел ремонт как раз с использованием плит.
Без всяких доказательств участковые решили - в краже виноват один из рабочих. Так, пьяный Самигуллин, не представившись и не предъявив удостоверение, насильно усадил мужчину в машину к Мустафину.
Рабочего увезли в опорный пункт. Там к нему применили физическое насилие. После этого мужчина, испугавшись за свою жизнь и здоровье, под диктовку полицейских написал явку с повинной.
- Приговором суда, вступившим в законную силу, Самигуллину и Мустафину назначено наказание в виде 5 и 4 лет лишения свободы условно, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU