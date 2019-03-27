В Татарстане двое экс-полицейских, выбивших с рабочего явку с повинной, отделались условным сроком

СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-27T16:22:06+03:00

Полицейские искали тех, кто украл облицовочные плиты, бетонные вазоны и прожекторы. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Мужчина испугался за свою жизнь и здоровье написал все под диктовку правоохранителей

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Бывших участковых уполномоченных полиции ОМВД по Лениногорскому району 35-летнего Альберта Самигуллина и 40-летнего Виталия Мустафина признали виновными в превышение должностных полномочий.

В Лениногорске полицейские искали тех, кто украл облицовочные плиты, бетонные вазоны и прожекторы.

Самигуллин и Мустафин узнали, что на одной из улиц города шел ремонт как раз с использованием плит.

Без всяких доказательств участковые решили - в краже виноват один из рабочих. Так, пьяный Самигуллин, не представившись и не предъявив удостоверение, насильно усадил мужчину в машину к Мустафину.

Рабочего увезли в опорный пункт. Там к нему применили физическое насилие. После этого мужчина, испугавшись за свою жизнь и здоровье, под диктовку полицейских написал явку с повинной.

- Приговором суда, вступившим в законную силу, Самигуллину и Мустафину назначено наказание в виде 5 и 4 лет лишения свободы условно, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU