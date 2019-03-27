2019-03-27T16:22:06+03:00
Происшествия

В Татарстане двое экс-полицейских, выбивших с рабочего явку с повинной, отделались условным сроком

Мужчина испугался за свою жизнь и здоровье написал все под диктовку правоохранителей
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Полицейские искали тех, кто украл облицовочные плиты, бетонные вазоны и прожекторы.Полицейские искали тех, кто украл облицовочные плиты, бетонные вазоны и прожекторы.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Бывших участковых уполномоченных полиции ОМВД по Лениногорскому району 35-летнего Альберта Самигуллина и 40-летнего Виталия Мустафина признали виновными в превышение должностных полномочий.

В Лениногорске полицейские искали тех, кто украл облицовочные плиты, бетонные вазоны и прожекторы.

Самигуллин и Мустафин узнали, что на одной из улиц города шел ремонт как раз с использованием плит.

Без всяких доказательств участковые решили - в краже виноват один из рабочих. Так, пьяный Самигуллин, не представившись и не предъявив удостоверение, насильно усадил мужчину в машину к Мустафину.

Рабочего увезли в опорный пункт. Там к нему применили физическое насилие. После этого мужчина, испугавшись за свою жизнь и здоровье, под диктовку полицейских написал явку с повинной.

- Приговором суда, вступившим в законную силу, Самигуллину и Мустафину назначено наказание в виде 5 и 4 лет лишения свободы условно, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах запустили не имеющий аналогов в России и Европе центр по очистке металла
В Казани жителям дома на проспекте Победы после пожара разрешили вернуться в квартиры
Жителя Чувашии заподозрили в жестоком убийстве 70-летнего пенсионера
В Татарстане могут создать автоматизированный судостроительный комплекс нового поколения
В столице Татарстана на территории Казанского Богородицкого монастыря произошел пожар
Татарская государственная филармония им. Габдуллы Тукая выплатит миллион рублей Валерию Сюткину
Ford закроет заводы в Набережных Челнах и Елабуге
Взрыв газа и пожар в многоэтажке Казани: возбуждено уголовное дело
В конце мая 2019 года со второго дома ЖК «Молодежный» уберут башенный кран
31 марта президент Татарстана улетает в Королевство Бахрейн
Сеть «Эссен» выбрала лучших поставщиков 2018 года
В Казани во время пожара в квартире произошел хлопок: появилось видео, как мужчина спасается от огня
В Татарстане во время пожара в расселенном аварийном здании пострадал бездомный
В Татарстане рванула печь для подогрева нефти, есть пострадавший
В Чебоксарах спасатели вытащили мальчика из сугроба
28 марта из-за ремонта в трех районах Казани отключат свет
Татарстанец, чей квадорцикл на Сабантуе сбил четырех людей, заплатит штраф
В Ульяновске КАМАЗ врезался в самолет Ту-154
В честь столетия Чувашии глава республики учредил медаль