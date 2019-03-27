Взрыв газа и пожар в многоэтажке Казани: возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:29 2019-03-27T15:29:21+03:00

В результате ЧП повреждения получили две квартиры, пострадала ненесущая стена между квартирами. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Следственный комитет Татарстана сообщает, что по факту хлопка бытового газа и последующего за ним пожара на восьмом этаже девятиэтажки на проспекте Победы в Казани было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В результате ЧП 38-летний мужчина получил ожоги тела и дыхательных путей, его госпитализировали в больницу. Получили повреждения и две квартиры, пострадала ненесущая стена.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, ведутся обыски в Управляющей компании ЖКХ Приволжского района, - отмечают в следственном комитете Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU