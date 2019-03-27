2019-03-27T15:09:10+03:00
Общество

В конце мая 2019 года со второго дома ЖК «Молодежный» уберут башенный кран

Благоустройством территории там займутся с приходом тепла
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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На еженедельном совещании первого замруководителя Исполкома Казани Азата Нигматзянова с участием обманутых дольщиков стало известно, что на Ноксинском спуске к концу мая 2019 года планируется убрать башенный кран со второго дома ЖК «Молодежный».

- Пока мы кран не уберем, первый дом, даже если он будет полностью готов, сдавать будет нельзя, - заявил Азат Нигматзянов.

Говоря же о благоустройстве территории первого дома, чиновник сообщил, что к работам приступят, как только потеплеет.

Напомним, возведением домов в ЖК «Молодежный» оскандалившаяся фирма «Фон» начала еще в 2010-х. Строительство было приостановлено через несколько лет из-за банкротства застройщика. Работы там возобновились осенью 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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