В конце мая 2019 года со второго дома ЖК «Молодежный» уберут башенный кран

СЕГОДНЯ 15:09 2019-03-27T15:09:10+03:00

Изменить размер текста: A A

На еженедельном совещании первого замруководителя Исполкома Казани Азата Нигматзянова с участием обманутых дольщиков стало известно, что на Ноксинском спуске к концу мая 2019 года планируется убрать башенный кран со второго дома ЖК «Молодежный».

- Пока мы кран не уберем, первый дом, даже если он будет полностью готов, сдавать будет нельзя, - заявил Азат Нигматзянов.

Говоря же о благоустройстве территории первого дома, чиновник сообщил, что к работам приступят, как только потеплеет.

Напомним, возведением домов в ЖК «Молодежный» оскандалившаяся фирма «Фон» начала еще в 2010-х. Строительство было приостановлено через несколько лет из-за банкротства застройщика. Работы там возобновились осенью 2018 года.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU