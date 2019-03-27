31 марта президент Татарстана улетает в Королевство Бахрейн

СЕГОДНЯ 14:50 2019-03-27T14:50:28+03:00

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По окончании краткосрочного отпуска, который заканчивается 29 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов покинет республику.

31 марта у него запланирована поездка в Королевство Бахрейн. Этот визит пройдет при участии делегации торгово-экономического представительства Татарстана в Дубае.

Последний раз президент республики посещал Королевство в апреле прошлого года. Тогда Рустам Минниханов провел переговоры с премьер-министром Бахрейна Халифой бен Сальманом Аль Халифой. Татарстан заинтересован в инвестициях и в обмене с этой страной технологиями в нефтехимической отрасли.

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ИСТОЧНИК KP.RU