СЕГОДНЯ 14:23 2019-03-27T14:23:31+03:00

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Пожар в квартире на восьмом этаже на Проспекте Победы в доме 34 начался в 12.10 после того, как очевидцы услышали громкий хлопок, похожий на взрыв. Сразу после этого появилось пламя и в небо взметнулся столб черного дыма, который можно было увидеть за несколько километров.

Очевидцам удалось снять на видео, как на балконе горящей квартиры мужчина в одних трусах пытается спастись от едкого дыма и огня.

Он судорожно пытался спуститься на седьмой этаж, где у соседей была открыта створка балкона. Очевидцы так волновались за судьбу мужчину, что не могли удержать камеру ровно, и сам процесс спасения мужчины запечатлеть не смогли.

В Казани во время пожара в квартире произошел хлопок: появилось видео, как мужчина спасается от огня.

По предварительным данным, спасенным оказался 38-летний хозяин пострадавшей квартиры. Его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сам пожар потушили и теперь выясняются причины произошедшего хлопка, а также можно ли теперь жить в этой квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU