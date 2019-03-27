Сеть «Эссен» выбрала лучших поставщиков 2018 года

СЕГОДНЯ 14:34 2019-03-27T14:34:04+03:00

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На днях руководство сети «Эссен» объявило трех лучших поставщиков 2018 года. Ежегодно компания составляет портрет идеального поставщика, основанный на финансовых показателях. Одним из ключевых параметров является уровень сервиса более 95%, регламентируемый график поставок, наличие промоплана и его выполнения, своевременная ротация ассортимента и ввод новых продуктов.

В этом году рейтинг возглавили местные поставщики.

Лучшими поставщиками 2018 года стали местные компании ООО «Верта», ОАО «Алабуга Соте» и ООО «Алкоторг». С компанией ООО «Алабуга Соте» сеть «Эссен» связывает долговременное сотрудничество с 2011 года. В 2018 году ассортимент поставщика вырос до 62 наименований и показал рост продаж на 50%.

Фото: Из материалов пресс-службы

ООО «Верта», поставщик бытовой химии, показала прирост продаж в 5 раз по сравнению с 2017 годом, и продолжает показывать прекрасную динамику в 2019 году. Поставляемая продукция включает более 220 наименований товаров. Такой рост можно объяснить своевременной реакцией на конъюнктуру рынка, тесным взаимодействием с сетью и участием в программе лояльности.

Также прекрасные результаты показала московская компания ООО «Плодомир», поставляющая овощи и фрукты. В 2018 году категорию «Овощи-Фрукты» можно назвать драйвером продаж. Только в 2018 году объемы продаж ООО «Плодомир» выросли в 1,6 раза. Это более 170 видов продукции. Широкий ассортимент и качество свежих овощей и фруктов – сильная сторона гипермаркетов «Эссен».

Немаловажную роль в этом играет система контроля качества, расположенная в распределительном центре сети «Эссен».

ООО «Алкоторг» заключил договор с «Эссен» в 2013 году и значительно повысил уровень сервиса в категории «Алкоголь». Продажи выросли в 2018 году на 5%. Компания участвует в программе LOW, которая позволяет поставщику видеть свои показатели по рейтингам, остаткам. Это позволяет оперативно принимать решения. Поставщик - многолетний партнер по развитию и обучению сотрудников компании на знание продукта.

Руководство сети «Эссен» подчеркивает, что с производителями РТ у компании складываются долговременные взаимовыгодные отношения. Статистика продаж сети показывает 35% местных поставщиков, в то время как у «Магнита» и «X5Retail» около 15%. Происходит более тесный диалог между партнерами. Сеть «Эссен» помогает развиваться поставщикам, предоставляя собственный распределительный центр. Это дает возможность расширять географию поставок, снижать логистические издержки, увеличивать длину логистического колена. При работе с локальным поставщиком сеть совместно с ним разрабатывает стратегию развития, определяет политику следования трендам рынка.

Всего у сети 1185 партнеров. Поиск происходит по разным каналам: от получения предложений на сайте до отраслевых выставок в России и за рубежом, через самостоятельные поиски на интернет-ресурсах. Важна уникальность ассортимента на рынке зоны присутствия, органолептические показатели продукции.

В результате такой кропотливой работы были найдены надежные партнеры. Отбор поставщиков биржевого сегмента происходит в основном на основании тендера.

Фото: Из материалов пресс-службы

Азамат Ахмадуллин, генеральный директор сети «Эссен»:

«Совершенно неслучайно, что в списке лучших поставщиков оказались местные производители. Компания всегда ставила одной из своих важных задач поддерживать местных поставщиков, это совершенно иной уровень контакта. Мы предоставляем не только выгодные условия, но и услуги РЦ, чтобы расширять географию поставок»

СПРАВКА

ООО «Оптовик» - крупнейшая региональная сеть в ПФО. Основная география расположения магазинов: Республика Татарстан, а также Марий Эл, Башкирия, Удмуртия, Чувашия и Кировская область.

Годовой оборот за 2018 год составил более 12,5 млрд. рублей.

Компания создана в 2003 году. За пятнадцать лет на рынке ритейла ООО «Оптовик открыл 32 магазина «Эссен» различных форматов.

ООО «Оптовик» работает с 541 федеральным и 247 региональными поставщиками. Более 32000 различных наименований продукции представлено на полках магазинов сети.

Каждый день торговые центры посещают около 200 тысяч человек. За последние 5 лет в развитие компании было вложено более 1,5 млрд рублей.

Компания реализует ряд социальных проектов, помогающим незащищенным слоям населения.

Самый заметный в этом году проект «Я помогаю детям». С момента запуска проекта (май 2018) по январь 2019 года включительно было собрано более 1,2 млн. рублей.

Ахмадуллин Азамат Фанилович—генеральный директор ООО «Оптовик».

ИСТОЧНИК KP.RU