Сеть «Эссен» выбрала лучших поставщиков 2018 года
На днях руководство сети «Эссен» объявило трех лучших поставщиков 2018 года. Ежегодно компания составляет портрет идеального поставщика, основанный на финансовых показателях. Одним из ключевых параметров является уровень сервиса более 95%, регламентируемый график поставок, наличие промоплана и его выполнения, своевременная ротация ассортимента и ввод новых продуктов.
В этом году рейтинг возглавили местные поставщики.
Лучшими поставщиками 2018 года стали местные компании ООО «Верта», ОАО «Алабуга Соте» и ООО «Алкоторг». С компанией ООО «Алабуга Соте» сеть «Эссен» связывает долговременное сотрудничество с 2011 года. В 2018 году ассортимент поставщика вырос до 62 наименований и показал рост продаж на 50%.
Фото: Из материалов пресс-службы
ООО «Верта», поставщик бытовой химии, показала прирост продаж в 5 раз по сравнению с 2017 годом, и продолжает показывать прекрасную динамику в 2019 году. Поставляемая продукция включает более 220 наименований товаров. Такой рост можно объяснить своевременной реакцией на конъюнктуру рынка, тесным взаимодействием с сетью и участием в программе лояльности.
Также прекрасные результаты показала московская компания ООО «Плодомир», поставляющая овощи и фрукты. В 2018 году категорию «Овощи-Фрукты» можно назвать драйвером продаж. Только в 2018 году объемы продаж ООО «Плодомир» выросли в 1,6 раза. Это более 170 видов продукции. Широкий ассортимент и качество свежих овощей и фруктов – сильная сторона гипермаркетов «Эссен».
Немаловажную роль в этом играет система контроля качества, расположенная в распределительном центре сети «Эссен».
ООО «Алкоторг» заключил договор с «Эссен» в 2013 году и значительно повысил уровень сервиса в категории «Алкоголь». Продажи выросли в 2018 году на 5%. Компания участвует в программе LOW, которая позволяет поставщику видеть свои показатели по рейтингам, остаткам. Это позволяет оперативно принимать решения. Поставщик - многолетний партнер по развитию и обучению сотрудников компании на знание продукта.
Руководство сети «Эссен» подчеркивает, что с производителями РТ у компании складываются долговременные взаимовыгодные отношения. Статистика продаж сети показывает 35% местных поставщиков, в то время как у «Магнита» и «X5Retail» около 15%. Происходит более тесный диалог между партнерами. Сеть «Эссен» помогает развиваться поставщикам, предоставляя собственный распределительный центр. Это дает возможность расширять географию поставок, снижать логистические издержки, увеличивать длину логистического колена. При работе с локальным поставщиком сеть совместно с ним разрабатывает стратегию развития, определяет политику следования трендам рынка.
Всего у сети 1185 партнеров. Поиск происходит по разным каналам: от получения предложений на сайте до отраслевых выставок в России и за рубежом, через самостоятельные поиски на интернет-ресурсах. Важна уникальность ассортимента на рынке зоны присутствия, органолептические показатели продукции.
В результате такой кропотливой работы были найдены надежные партнеры. Отбор поставщиков биржевого сегмента происходит в основном на основании тендера.
Фото: Из материалов пресс-службы
Азамат Ахмадуллин, генеральный директор сети «Эссен»:
«Совершенно неслучайно, что в списке лучших поставщиков оказались местные производители. Компания всегда ставила одной из своих важных задач поддерживать местных поставщиков, это совершенно иной уровень контакта. Мы предоставляем не только выгодные условия, но и услуги РЦ, чтобы расширять географию поставок»
СПРАВКА
ООО «Оптовик» - крупнейшая региональная сеть в ПФО. Основная география расположения магазинов: Республика Татарстан, а также Марий Эл, Башкирия, Удмуртия, Чувашия и Кировская область.
Годовой оборот за 2018 год составил более 12,5 млрд. рублей.
Компания создана в 2003 году. За пятнадцать лет на рынке ритейла ООО «Оптовик открыл 32 магазина «Эссен» различных форматов.
ООО «Оптовик» работает с 541 федеральным и 247 региональными поставщиками. Более 32000 различных наименований продукции представлено на полках магазинов сети.
Каждый день торговые центры посещают около 200 тысяч человек. За последние 5 лет в развитие компании было вложено более 1,5 млрд рублей.
Компания реализует ряд социальных проектов, помогающим незащищенным слоям населения.
Самый заметный в этом году проект «Я помогаю детям». С момента запуска проекта (май 2018) по январь 2019 года включительно было собрано более 1,2 млн. рублей.
Ахмадуллин Азамат Фанилович—генеральный директор ООО «Оптовик».
ИСТОЧНИК KP.RU