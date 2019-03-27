В Татарстане во время пожара в расселенном аварийном здании пострадал бездомный
Мужчина доставлен в больницу с ожогами ног 12%
Огонь появился ночьюФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:
Пожар произошел в выселенном аварийном доме по адресу улица Паратская,16 в Зеленодольске 27 марта в 00.41.
По предварительным данным, 61-летний бездомный мужчина забрался в дом, чтобы переночевать. По первоначальным данным, он решил согреться и устроил костер в куче мусора. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров, сообщили в МЧС Татарстана.
В результате пожара пострадал мужчина, который с ожогами ног 2-3 степени - 12%, госпитализирован в Зеленодольскую ЦРБ. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»