В Татарстане рванула печь для подогрева нефти, есть пострадавший

СЕГОДНЯ 12:59 2019-03-27T12:59:13+03:00

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ЧП произошло 27 марта в 10.34 в Нижнекамском районе республики возле села Кулмакса на открытой территории произошел хлопок, похожий на взрыв. В результате этого обрушились производственные помещения.

Выяснилось, что все произошло во время проведении ремонта печи для подогрева нефти. После хлопка пожара удалось избежать.

Фото: МЧС Татарстана

- В результате ЧП пострадал один человек, - сообщили в МЧС Татарстана. - С травмой лица он направлен в Камско-Полянскую районную больницу. Причина происшествия устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU