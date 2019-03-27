2019-03-27T12:59:13+03:00
Происшествия

В Татарстане рванула печь для подогрева нефти, есть пострадавший

ЧП произошло в Нижнекамском районе республики [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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ЧП произошло 27 марта в 10.34 в Нижнекамском районе республики возле села Кулмакса на открытой территории произошел хлопок, похожий на взрыв. В результате этого обрушились производственные помещения.

Выяснилось, что все произошло во время проведении ремонта печи для подогрева нефти. После хлопка пожара удалось избежать.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

- В результате ЧП пострадал один человек, - сообщили в МЧС Татарстана. - С травмой лица он направлен в Камско-Полянскую районную больницу. Причина происшествия устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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