В Чебоксарах спасатели вытащили мальчика из сугроба

СЕГОДНЯ 12:17 2019-03-27T12:17:20+03:00

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ЧП произошло 26 марта в 11.55 на улице 50 лет Октября в столице Чувашии. Очевидцы рассказали, что с крыши частного гаража в сугроб прыгали мальчишки, и один из них после прыжка так завяз в сугробе, что самостоятельно выбраться из него не смог. Не оказалось поблизости и взрослых, которые могли бы оказать помощь детям.

На место ЧП выехала дежурная смена Чувашской поисково-спасательной службы МЧС республики. Школьника-экстремала откапывали при помощи лопат.

- Мальчик поблагодарил своих спасителей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU