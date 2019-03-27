28 марта из-за ремонта в трех районах Казани отключат свет

СЕГОДНЯ 11:52 2019-03-27T11:52:31+03:00

Свет, в том числе, отключат и в ряде поселков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работы, в том числе и по техобслуживанию на сетях, плановые

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В этот четверг, 28 марта, в столице Татарстана из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях свет отключат в трех районах города.

Так, 9.00 до 17.00 в Вахитовском районе электричества не будет по адресам: Горный переулок, 1, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 20, ул.Калинина, 2, 4, 12, 13, 17, 18, 22, 24, 69, ул.Масгута Латыпова, дома с №4 по №41, ул.Суконная, 24, 30, 30а, 32, ул.Ново-Пугачевская, дома с №1 по №29, ул.Пугачевская, дома с №1 по №26.

С 8.00 до 17.00 обесточат дома в поселках Отары и Борисково Приволжского района по улицам: Дорожная, 1-я Победиловская, 2-я Победиловская, 3-я Победиловская, 4-я Победиловская, 5-я Победиловская, Приволжская, Правды.

А с 9.00 до 18.00 света пропадет в доме №29б по ул.Космонавтов и в поселке Малые Дербышки Советского района в домах на ул.Кооперативная.

ИСТОЧНИК KP.RU