Татарстанец, чей квадорцикл на Сабантуе сбил четырех людей, заплатит штраф

СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-27T12:21:40+03:00

Он сдавал технику за деньги всем желающим

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23-летний житель Татарстана был признан виновным в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Так, что 11 июня прошлого года в Батыревском районе Чувашии на праздновании «Акатуй-Сабантуй» на «Солнечной поляне», молодой человек, не являясь индивидуальным предпринимателем, устроил прокат своего квадроцикла.

При этом он дал покататься женщине, которая не имела прав на управление такой техникой. Кроме того, татарстанец не провел с ней инструктаж и не выдал средства индивидуальной защиты, а также не принял мер исключающих наезд квадроцикла на препятствия и других людей.

В итоге женщина не справилась с управлением, выехала за ограждение и сбила четырех людей. Все они получили различные травмы.

- Суд приговорил жителя Татарстана к штрафу в размере 40 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU