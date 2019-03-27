В Ульяновске КАМАЗ врезался в самолет Ту-154

СЕГОДНЯ 11:10 2019-03-27T11:10:22+03:00

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Необычное ДТП произошло накануне в Ульяновске. На территории аэродрома "Ульяновск-Восточный" КАМАЗ врезался в самолет Ту-154, который принадлежит Министерству обороны России.

По данным ТАСС, грузовик чистил снег на территории аэродрома. Выполняя один из маневров водитель грузовика приблизился к самолету и не смог избежать столкновения. Водитель грузовика в результате аварии был госпитализирован. Впрочем, сейчас его здоровью уже ничего не угрожает.

Что касается самолета, то каких-то видимых повреждений он не получил. После проверки технического состояния лайнера его будут использовать по прямому назначению.

ИСТОЧНИК KP.RU