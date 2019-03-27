В Ульяновске КАМАЗ врезался в самолет Ту-154
Водитель грузовика чистил снег на аэродроме и протаранил лайнер
Самолет в результате ДТП не пострадал.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
Необычное ДТП произошло накануне в Ульяновске. На территории аэродрома "Ульяновск-Восточный" КАМАЗ врезался в самолет Ту-154, который принадлежит Министерству обороны России.
По данным ТАСС, грузовик чистил снег на территории аэродрома. Выполняя один из маневров водитель грузовика приблизился к самолету и не смог избежать столкновения. Водитель грузовика в результате аварии был госпитализирован. Впрочем, сейчас его здоровью уже ничего не угрожает.
Что касается самолета, то каких-то видимых повреждений он не получил. После проверки технического состояния лайнера его будут использовать по прямому назначению.
ИСТОЧНИК KP.RU