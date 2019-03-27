В честь столетия Чувашии глава республики учредил медаль
Её будут вручать наиболее отличившимся жителям региона
Михаил Игнатьев учредил памятную медальФото: Из материалов пресс-службы
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В 2020 году Чувашия отметит 100-летие своей автономии. В честь этого события глава региона Михаил Игнатьев учредил памятную медаль. Он подписал Указ и объявил об учреждении награды на заседании Кабмина республики.
По замылу создателей медали, ее будут вручать заслуженным людям, внесшим значительный вклад в развитие республики.
Но теперь республики ищет дополнительные средства, чтобы создать этот знак. На поиски финансов в бюджете Чувашии глава региона отправил премьера Ивана Моторина и вице-премьеру Юрия Васильева.
ИСТОЧНИК KP.RU
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