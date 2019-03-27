Кредитный портфель ВТБ в Ульяновской области превысил 20 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-27T10:25:49+03:00

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Кредитный портфель объединенного бизнеса банка ВТБ в Ульяновской области по итогам 2018 года превысил 21 млрд рублей. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц составил 21,3 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Ульяновском регионе достиг 13 млрд рублей, увеличившись за год на 22%. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты – 6,3 млрд рублей (прирост за год - на 12%). Портфель кредитов наличными на отчетную дату составил 5,7 млрд (+40%), автокредитования – 787 млн (+2%).

Жители региона за год оформили 7,7 млрд рублей кредитов, что в 1,5 раза больше, чем за 2017 год. Больше половины от данной суммы – 4 млрд рублей – составили кредиты наличными (+63% к показателю 2017 года). Объем выдачи ипотеки по итогам года составил 3 млрд рублей (+43%), автокредитов – 573 млн (+5%). Портфель привлеченных средств физлиц за год вырос более чем в два раза, до 11,7 млрд рублей

Кредитный портфель в сегменте корпоративного бизнеса составил 8,6 млрд рублей. Объем привлеченных средств юрлиц на отчетную дату достиг 9,6 млрд рублей, увеличившись за год на 7%.

По итогам 2018 года гарантийный портфель ВТБ в Ульяновской области в сегменте юридических лиц увеличился на 26%, до 3,8 млрд рублей. Из них 75% приходится на клиентов сегмента среднего и малого бизнеса.

- В прошлом году мы завершили процесс объединения корпоративной и розничной сети ВТБ, в результате чего нашим клиентам стали доступны все преимущества от работы с универсальным банком. Мы рассчитываем, что 2019 год станет важным этапом на пути укрепления позиций ВТБ в области, - прокомментировал управляющий ВТБ в Ульяновской области Игорь Костюник.

ИСТОЧНИК KP.RU