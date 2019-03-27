В Казани трамвай столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-27T10:04:47+03:00

Автобус в Казани столкнулся с трамваем. Фото: Из материалов пресс-службы

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Авария с участием общественного транспорта произошла 26 марта на улице Декабристов в Московском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 38-летний водитель автобуса маршрута №37 не уступил дорогу и врезался в трамвай маршрута №1. Трамваем управляла 33-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса: 31-летняя, 27-летняя и 44-летняя женщины получили травмы головы.

За минувшие сутки 600 водителей и 140 пешеходов были привлечены к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. 32 – за нарушение правил применения ремней безопасности; 97 – за не предоставление преимущества в движении пешеходам. Девять автомобилистов задержаны за пьянку за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU