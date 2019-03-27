2019-03-27T09:44:43+03:00
Общество

В Йошкар-Оле прошла фотовыставка «Росгвардия: история и современность»

Лика ИСАЕВА
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Во время экскурсии по выставкеВо время экскурсии по выставкеФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по Марий Эл
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В Йошкар-Оле в Национальной библиотеке имени Сергея Чавайна открылась тематическая фотовыставка, посвященая 208-й годовщине войск национальной гвардии России.

Участниками мероприятия стали школьники, студенты, педагогические работники и читатели библиотеки.

На открывшейся фотовыставке «Росгвардия: история и современность» представлены снимки подразделений Росгвардии Марий Эл за три года со дня образования территориального Управления Росгвардии.

Фотовыставку совместили с выставкой средств охраны, с помощью которых успешно решаются задачи в борьбе с преступностью, защите имущества собственников. Наибольший интерес для посетителей вызвали экипировка, спецсредства и оружие групп задержания.

Бойцы спецподразделения ОМОН показали свое оружие и средства индивидуальной защиты, а сотрудники строевой части рассказали об основных критериях при поступлении в образовательные учреждения Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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