В Йошкар-Оле прошла фотовыставка «Росгвардия: история и современность»
В Йошкар-Оле в Национальной библиотеке имени Сергея Чавайна открылась тематическая фотовыставка, посвященая 208-й годовщине войск национальной гвардии России.
Участниками мероприятия стали школьники, студенты, педагогические работники и читатели библиотеки.
На открывшейся фотовыставке «Росгвардия: история и современность» представлены снимки подразделений Росгвардии Марий Эл за три года со дня образования территориального Управления Росгвардии.
Фотовыставку совместили с выставкой средств охраны, с помощью которых успешно решаются задачи в борьбе с преступностью, защите имущества собственников. Наибольший интерес для посетителей вызвали экипировка, спецсредства и оружие групп задержания.
Бойцы спецподразделения ОМОН показали свое оружие и средства индивидуальной защиты, а сотрудники строевой части рассказали об основных критериях при поступлении в образовательные учреждения Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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