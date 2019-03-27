В Казани женщина-водитель сбила 11-летнего школьника-нарушителя
Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 марта в 15.30 на улице Ломжинской у дома №17б в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 11-летний школьник перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Этот маневр стал неожиданным для 36-летней женщины, управлявшей иномаркой "Фольксваген Джетта", и легковушка сбила ребенка.
- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, - рассказали в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.
За прошедшие сутки в городе Казани зарегистрировано 202 ДТП, из них пять происшествий с пострадавшими – два наезда на пешеходов, два столкновения автотранспорта и падение пассажира. В результате семь участников ДТП – два пешехода (в том числе ребенок), водитель и четыре пассажира - получили различные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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