2019-03-27T09:36:06+03:00
Происшествия

В Казани женщина-водитель сбила 11-летнего школьника-нарушителя

Мальчик перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора
Лика ИСАЕВА
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На месте аварии работали врачи и полицейскиеНа месте аварии работали врачи и полицейскиеФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 марта в 15.30 на улице Ломжинской у дома №17б в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 11-летний школьник перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Этот маневр стал неожиданным для 36-летней женщины, управлявшей иномаркой "Фольксваген Джетта", и легковушка сбила ребенка.

- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, - рассказали в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

За прошедшие сутки в городе Казани зарегистрировано 202 ДТП, из них пять происшествий с пострадавшими – два наезда на пешеходов, два столкновения автотранспорта и падение пассажира. В результате семь участников ДТП – два пешехода (в том числе ребенок), водитель и четыре пассажира - получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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