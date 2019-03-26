2019-03-26T19:44:56+03:00
Происшествия

Главбух министерства по физкультуре, спорту и туризму Чувашии за год «наговорила» по мобильнику на 18 тысяч рублей

Вот только, как утверждают следователи, платить за связь сама она не хотела и брала деньги из бюджета
Олег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что женщина сделала так, что за ее «разговоры» по мобильному телефону платила не она сама, а местный бюджет.Утверждается, что женщина сделала так, что за ее «разговоры» по мобильному телефону платила не она сама, а местный бюджет.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В отношении главбуха министерства по физкультуре, спорту и туризму Чувашии было возбуждено уголовное дело по статье «растрата, совершенная с использованием служебного положения».

По версии следствия, начиная с декабря 2017 по февраль 2019 года подозреваемая лично подписывала бумаги, за счет которых за ее «разговоры» по мобильному телефону платила не она сама, а местный бюджет. В итоге за чуть более года казне был причинен ущерб на 18 тысяч рублей.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями будут приняты меры по возмещению причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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