2019-03-26T19:27:55+03:00
Происшествия

Татарстанец, насмерть забивший кочергой пьяную жену, которая не могла идти, приговорен к колонии строгого режима

О том, что она умерла, муж женщины понял лишь, когда проспался
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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57-летнего жителя села Таковары Буинского района признали виновным в избиении жены, которая от полученных травм скончалась.

В суде было установлено, что 3 января этого года у себя дома пьяный мужчина рассердился на свою за то, что та опьянела и не могла сама идти.

Рассвирепев муж взял в руки кочергу и начал бить ею потерпевшую. Всего было нанесено 18 ударов. Они пришлись как по рукам, телу, рукам и голове. Закончив расправу, мужчина спокойно лег спать. Когда он на следующий день проснулся, то обнаружил супругу мертвой. Осужденный сообщил об этом в полицию и местному фельдшеру.

- Мужчина свою вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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