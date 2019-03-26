Традиционные сельхозярмарки в Казани вновь заработают 30 марта
30 марта в столице Татарстана возобновляется проведение традиционных сельхозярмарок. Продукцию от местных поризводителей можно будет купить на 16 площадках с 6.00 до 12.00-14.00.
СПИСОК МЕСТ:
- Авиастроительный район - пересечение улиц Беломорская и Гудованцева; ул.Дементьева, 7; ул.Ленинградская, 27.
- Вахитовский район - пересечение улиц Тинчурина и Татарстан.
- Кировский район - ул.Батыршина, 20; ул.Ильича, 1, корп.1; ул.Краснококшайская, 150/2.
- Московский район - ул.Ш.Усманова, 1.
- Ново-Савиновский район - ул.Академика Лаврентьева, 10; пр.Ямашева, 71а.
- Приволжский район - пр.Победы, 48а; ул.Фучика, 72.
- Советский район - ул.Аграрная, 2; ул.Закиева, 12; ул.Липатова, 7; пересечение улиц Ломжинская и Фучика.
Ярмарки продлятся до 27 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU