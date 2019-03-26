2019-03-26T18:55:44+03:00
Общество

Традиционные сельхозярмарки в Казани вновь заработают 30 марта

Будет открыто 16 площадок
Олег ЛУГОВОЙ
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Ярмарки продлятся до 27 апреля.Ярмарки продлятся до 27 апреля.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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30 марта в столице Татарстана возобновляется проведение традиционных сельхозярмарок. Продукцию от местных поризводителей можно будет купить на 16 площадках с 6.00 до 12.00-14.00.

СПИСОК МЕСТ:

- Авиастроительный район - пересечение улиц Беломорская и Гудованцева; ул.Дементьева, 7; ул.Ленинградская, 27.

- Вахитовский район - пересечение улиц Тинчурина и Татарстан.

- Кировский район - ул.Батыршина, 20; ул.Ильича, 1, корп.1; ул.Краснококшайская, 150/2.

- Московский район - ул.Ш.Усманова, 1.

- Ново-Савиновский район - ул.Академика Лаврентьева, 10; пр.Ямашева, 71а.

- Приволжский район - пр.Победы, 48а; ул.Фучика, 72.

- Советский район - ул.Аграрная, 2; ул.Закиева, 12; ул.Липатова, 7; пересечение улиц Ломжинская и Фучика.

Ярмарки продлятся до 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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