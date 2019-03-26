Паводок 2019 в Татарстане: названы реки, где ожидается опасный уровень воды

СЕГОДНЯ 18:47 2019-03-26T18:47:36+03:00

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В этот вторник на брифинге в Кабмине Татарстана начальник управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республик Сергей Захаров, говоря о паводке 2019, отметил, что в этом году в регионе в целом высота снежного покрова выше средних многолетних значений.

Так, например, запасы воды в снеге значительные в Казани до 1,5 нормы, в Предкамье и Предволжье – до 120% запасов.

По словам Захарова, этой весной Куйбышевское водохранилище очистится ото льда с 25 до 30 апреля, а в районе Казани – 19 апреля. В настоящее время уровень воды на Куйбышевском водохранилище на 3,16 метра ниже отметки прошлого года.

В свою очередь замглавы МЧС Татарстана Николай Суржко на том же брифинге напомнил, что паводок 2019 в республике ожидается по напряженному сценарию.

Так, по его словам, опасный уровень воды ожидается на реках Кубня и Малый Черемшан, ближе к опасному - на реках Казанка, Меша и Берсут.

ИСТОЧНИК KP.RU