2019-03-26T18:38:19+03:00
Общество

В 300 школах Татарстана пройдут акции по сбору использованных батареек

С 1 апреля в республике стартует санитарно-экологический двухмесячник
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Минэкологии ТатарстанаФото: Минэкологии Татарстана
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Как заявил в этот вторник ан брифинге глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков, с 1 апреля в республике стартует санитарно-экологический двухмесячник, в рамках которого будет проведен конкурс «Эковесна-2019».

В нем татарстанцы, а также местные организации смогут реализовать природоохранные инициативы и провести различные экологические мероприятия. Речь идет, например, о благоустройстве и очистке территории, посадке деревьев, раздельном сборе мусора и изготовлении скворечников.

Кроме того, в 300 школах Татарстана пройдут акции по сбору использованных батареек. Победителя определят, как среди образовательных учреждений, так и среди учеников.

Также в ходе двухмесячника в республике будут выявлять несанкционированные свалки, которые ликвидируют к майским праздникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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