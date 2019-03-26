В 300 школах Татарстана пройдут акции по сбору использованных батареек
Как заявил в этот вторник ан брифинге глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков, с 1 апреля в республике стартует санитарно-экологический двухмесячник, в рамках которого будет проведен конкурс «Эковесна-2019».
В нем татарстанцы, а также местные организации смогут реализовать природоохранные инициативы и провести различные экологические мероприятия. Речь идет, например, о благоустройстве и очистке территории, посадке деревьев, раздельном сборе мусора и изготовлении скворечников.
Кроме того, в 300 школах Татарстана пройдут акции по сбору использованных батареек. Победителя определят, как среди образовательных учреждений, так и среди учеников.
Также в ходе двухмесячника в республике будут выявлять несанкционированные свалки, которые ликвидируют к майским праздникам.
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ИСТОЧНИК KP.RU