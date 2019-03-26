В Татарстане республиканский ифтар 2019 состоится на поле «Казань Арены»

СЕГОДНЯ 17:06 2019-03-26T17:06:55+03:00

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В Духовном управлении мусульман Татарстана определились с датой республиканского ифтара 2019. Масштабное благотворительное разговение пройдет 25 мая. В этом году вновь около 15 000 человек выйдут для намаза на поле «Казань Арены». Напомним, в прошлый раз из-за проведения в столице Татарстана игр ЧМ-2018 проведение республиканского ифтара пришлось перенести в Казанскую академию тенниса. Тогда его посетили порядка 10 000 мусульман.

- В этом году для встречи гостей ифтара, организации чтения коллективного намаза и подачи блюд планируется привлечь до 1 000 волонтеров в возрасте от 16 лет и старше, - сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.

Набор добровольцев на республиканский ифтар 2019 уже начат.

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ИСТОЧНИК KP.RU