Forbes: Бренд «Махеев» в топ-10 лучших российских брендов премии Best Brands 2019

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-26T16:36:21+03:00

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Премия Best Brands 2019 включила бренд «Махеев» в топ-10 лучших российских брендов в категории «Лучший российский продуктовый бренд».

Премия Best Brands учреждена в Германии в 2004 году как ежегодный проект. Концепция проведения конкурса предполагает, что лучшие бренды по версии конкурса - это бренды, которые не только коммерчески успешны, но и вызывают определенные эмоции: запоминаются потребителями, ассоциируются с инновациями и положительным опытом.

В России церемония вручения премии в этом году будет проходить впервые.

Отличительная черта этого события - победителей выбирают не жюри, а исключительно потребители. Лауреаты премии определяются посредством комплексного репрезентативного исследования, которое проводит компания GfK.

Рейтинг бренда определяется его «силой» и складывается из:

• Успеха на рынке: экономические показатели бренда и предпочтение потребителей

• Привлекательности в глазах потребителя: известность, а также положительное эмоциональное восприятие

20 российских и 25 международных торговых марок вошли в список лучших брендов, составленный компанией GfK для премии Best Brands в России. Всего в исследовании приняло участие более 300 брендов, созданных в России и лидирующих в своих отраслях.

Лауреатами премии Best Brands 2019 на европейском рынке стали такие компании как Lego, Adidas и Amazon.

ТМ «Махеевъ» - бренд №1 в России в категории: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица.

Ежегодно холдинг производит более 236 тысяч тонн готовой продукции: 148,6 тысячи тонн майонеза, 42,5 тысячи тонн томатной продукции, 6,3 тысячи тонн приправ, 11,3 тысячи тонн повидла, джемов, 27,8 тысячи тонн кондитерской продукции.

В общей сложности, в продуктовый прайс компании входит 247 видов продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 26 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании.

В 2017 году коллегия Роспатента признала товарный знак «МАХЕЕВЪ» признан общеизвестным.

Фото: Из материалов пресс-службы

ИСТОЧНИК KP.RU