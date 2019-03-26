В Татарстане за взятку будут судить экс-главу Исполкома Чистополя
В скором времени экс-глава Исполкома Чистополя 45-летний Александр Заиконников окажется на скамье подсудимых. Его обвиняют в получении взятки.
Как следует из материалов уголовного дела, в 2017-2018 годы между тогда возглавляемым Заиконниковым Исполкомом и одной из фирм были заключены контракты по механизированной уборке улиц и благоустройству города.
Вот только чиновник заявил учредителю организации через директора о том, что подпишет акты лишь за деньги.
В итоге в течение полугода Заиконников получил взяток на сумму 880 тысяч рублей.
- В отношении учредителя фирмы и ее директора уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием. Заиконников находится под домашним арестом, - сообщают в следственном комитете Татарстана. – расследование уголовного дела завершено, ив се материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU