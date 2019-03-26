2019-03-26T16:19:40+03:00
Происшествия

В Татарстане за взятку будут судить экс-главу Исполкома Чистополя

Утверждается, что он получил деньги за подписание актов выполненных работ по уборке улиц города
Олег ЛУГОВОЙ
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Речь идет о сумме в 880 тысяч рублей.Речь идет о сумме в 880 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В скором времени экс-глава Исполкома Чистополя 45-летний Александр Заиконников окажется на скамье подсудимых. Его обвиняют в получении взятки.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2017-2018 годы между тогда возглавляемым Заиконниковым Исполкомом и одной из фирм были заключены контракты по механизированной уборке улиц и благоустройству города.

Вот только чиновник заявил учредителю организации через директора о том, что подпишет акты лишь за деньги.

В итоге в течение полугода Заиконников получил взяток на сумму 880 тысяч рублей.

- В отношении учредителя фирмы и ее директора уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием. Заиконников находится под домашним арестом, - сообщают в следственном комитете Татарстана. – расследование уголовного дела завершено, ив се материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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