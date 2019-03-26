25 марта в Казани выпало до 70% от месячной нормы осадков

СЕГОДНЯ 14:25 2019-03-26T14:25:56+03:00

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В Кабмине Татарстана на брифинге начальник управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Сергей Захаров сообщил, что только за 25 марта, в Казани выпало 70% от месячной нормы осадков.

При этом, говоря о Татарстане, Захаров отметил, что в этот понедельник некий рекорд поставил Дрожжановский район. Там за один день выпала месячная норма осадков.

При этом по словам Захарова, осадки не закончились. Так, концу этого вторника на западе Татарстана прогнозируется мокрый снег и дождь. Кроме того, ночью 27 марта на территории республики местами ожидается усиление ветра максимум до 18 м/с.

А с 28 по 29 марта временами будут дожди, мокрый снег и морось, а местами возможен туман. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Так, уже в субботу и воскресенье днем ожидается от +3 до +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU